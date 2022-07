Cremonese | vittoria per 8-0 nella prima amichevole estiva 2022

(Di sabato 9 luglio 2022) Primo test stagionale eper la. La neopromossa in Serie A batte 8-0 i dilettanti del Falco Albino (Promozione)al Centro Sportivo Arvedi. La squadra di Alvini dilaga già nel primo tempo, segnando ben sette gol con il poker di Samuel Di Carmine e i sigilli dei nuovi arrivati Tenkorang e Milanese, passando per la rete di Baez. Dopo aver utilizzato il 3-5-2metà di gara, Alvini prova il 3-4-2-1ripresa e il ritmo del match cala. La squadra grigiorossa si fa meno pericolosa, trovando il gol solo al 27? grazie a Strizzolo. Non hanno preso parte alla sfidaCiofani, Gondo e il nuovo acquisto Chiriches. ...

