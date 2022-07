Covid, il quadro italiano nel report: esplodono le reinfezioni, una nuova pandemia? (Di sabato 9 luglio 2022) Non accenna a segni di frenata l'andamento della pandemia in Italia. Anzi, secondo il report esteso settimanale dell'Iss sul Covid continuano a salire i casi segnalati, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi con le persone non vaccinate rispetto a quelle vaccinate che corrono un rischio fino a sette volte maggiore di morte e fino a 3,5 volte più alto di ricovero in terapia intensiva. Non solo: aumentano anche i casi di reinfezione, che risulta del 10,8% sul totale dei casi segnalati, in crescita rispetto alla settimana precedente (9,6%). Rispetto all'età, dai dati in possesso dell'Istituto di Sanità risulta che il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione crescono in tutte le fasce: tra i 30-ì e i 39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000, mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Non accenna a segni di frenata l'andamento dellain Italia. Anzi, secondo ilesteso settimanale dell'Iss sulcontinuano a salire i casi segnalati, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi con le persone non vaccinate rispetto a quelle vaccinate che corrono un rischio fino a sette volte maggiore di morte e fino a 3,5 volte più alto di ricovero in terapia intensiva. Non solo: aumentano anche i casi di reinfezione, che risulta del 10,8% sul totale dei casi segnalati, in crescita rispetto alla settimana precedente (9,6%). Rispetto all'età, dai dati in possesso dell'Istituto di Sanità risulta che il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione crescono in tutte le fasce: tra i 30-ì e i 39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000, mentre ...

