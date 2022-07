Confitarma | Luca Sisto al Medports Forum 2022

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 luglio 2022), Direttore generale di, nel suo intervento alha evidenziato che, se la digitalizzazione non si coniuga con la semplificazione, significa ammettere il fallimento. La comunicazione tra navi e porti è emblematica: occorre realizzare un’unica piattaforma che consenta alla nave di comunicare al porto i dati in arrivo e in partenza una sola volta. Parimenti è importante monitorare i processi che coinvolgono più amministrazioni per garantire l’interoperabilità delle diverse piattaforme e armonizzarle a livello nazionale. Consapevole del fatto che la digitalizzazione comporta anche un maggior rischio di attacchi informatici,da tempo si è attivata per contrastare questa nuova forma di pirateria e di recente ha istituito al ...