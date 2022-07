Brad Pitt è malato, “Nessuno mi crede!”, ecco che succede se si soffre di questo terribile disturbo (Di sabato 9 luglio 2022) Brad Pitt, uno degli attori più amati degli ultimi anni, ha lanciato un allarme attraverso le pagine della rivista GQ, raccontando il terribile disturbo del quale soffre e che lo sta costringendo a restare chiuso in casa. “Nessuno mi crede”, ha spiegato l’ex marito di Angelina Jolie. Vediamo cosa sta succedendo. Brad Pitt si è L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 9 luglio 2022), uno degli attori più amati degli ultimi anni, ha lanciato un allarme attraverso le pagine della rivista GQ, raccontando ildel qualee che lo sta costringendo a restare chiuso in casa. “mi crede”, ha spiegato l’ex marito di Angelina Jolie. Vediamo cosa stando.si è L'articolo proviene da Che.it.

