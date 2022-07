Alex Zanardi, è successo di nuovo: il messaggio di speranza commuove tutti (Di sabato 9 luglio 2022) . Il campione paralimpico continua ad essere un esempio per molti Sono passati poco più di due anni dall’incidente sulle strade del Senese che ha cambiato di nuovo la vita di Alex Zanardi. Da allora il campione paralimpico ha girato diversi ospedali, prima per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 luglio 2022) . Il campione paralimpico continua ad essere un esempio per molti Sono passati poco più di due anni dall’incidente sulle strade del Senese che ha cambiato dila vita di. Da allora il campione paralimpico ha girato diversi ospedali, prima per L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Anto70007062 : RT @DirTecno: Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena racco… - DirTecno : RT @nonnarita50: @DirTecno buongiorno Antonio !!???? p.s. Alex Zanardi un grande uomo - ger_pascal21 : RT @DirTecno: Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena racco… - Vale22046 : RT @DirTecno: Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena racco… - nonnarita50 : @DirTecno buongiorno Antonio !!???? p.s. Alex Zanardi un grande uomo -