WWE | John Cena potrebbe non prendere parte a SummerSlam

(Di venerdì 8 luglio 2022) Lo scorso 27 giugno il 16 volte campione del mondoha fatto il suo ritorno in quel di Monday Night Raw per celebrare i 20 anni dal suo debutto in WWE. Da tempo si parla di un suo possibile feud contro Theory e la sensazione era che i due si sarebbero affrontati ina fine luglio. Ora, però, le cose sembrano aver preso una direzione differente con il leader della C-Nation cheaddirittura non essere presente al grande evento dell’estate o, comunque, non disputare un match. Quando vedremoin azione? Vi è incertezza per quanto riguarda lo status diin vista di. Si pensava ad un match tra lui e Theory, ma ora gli sri in casa WWE sembrano escludere questa possibilità, ...

Nella puntata di Monday Night Raw di lunedì sera i fan hanno potuto assistere al grande ritorno di Cena in. Un'occasione per celebrare il suo ventennale dal debutto in quel di Stamford, avvenuto il 27 giugno 2002, e per stuzzicare il pubblico sul suo futuro all'interno del ring.