WWE | Importanti risvolti sui titoli principali di NXT UK – Spoiler

(Di venerdì 8 luglio 2022) “NXT UK” ha tenuto una serie di registrazioni televisive dai BT Sports Studios il 7 luglio. Durante lo show, Tyler Bate ha sconfitto Trent Seven per diventare il nuovo campione di NXT UK. Come già raccontato ieri, Ilja Dragunov ha dovuto rinunciare al titolo a causa di un infortunio di cui non si aveva notizia in precedenza. Dragunov è stato campione per 319 giorni. Un altro cambio di titolo è avvenuto durante i tapings: Noam Dar ha sconfitto Mark Coffey per diventare il nuovo NXT UK Heritage Cup Champion. Blair Davenport ha sconfitto Eliza Alexander, Isla Dawn e Amale per diventare la contendente numero uno dell’NXT UK Women’s Championship. L’attuale campionessa è Meiko Satomura. Tutti i risultati di NXT UK Andre Chase ha sconfitto Sha Samuels Semifinale del torneo NXT UK Championship: Trent Seven ha sconfitto Oliver Carter Semifinale del torneo NXT UK Championship: ...