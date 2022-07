Wimbledon 2022: Novak Djokovic carbura un set, poi non fa sconti a Cameron Norrie. Sarà finale con Nick Kyrgios (Di venerdì 8 luglio 2022) Novak Djokovic cercherà di vincere per la settima volta a Wimbledon in carriera, e dunque di avvicinarsi ancora a Roger Federer. Il recordman di settimane al numero 1 del mondo sconfigge con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-4 l’ultimo dei padroni di casa rimasti, Cameron Norrie, e andrà a sfidare in finale Nick Kyrgios, con l’australiano che ha vinto i due soli precedenti disputati. Una finale Slam, però, è un’altra storia, specie se si tratta della 32a per l’uno e della prima per l’altro. Partenza incerta di Djokovic, che concede subito due palle break e, sulla seconda, viene beffato dalla risposta di Norrie e dal suo successivo uscir vincitore nello scambio a rete: 0-1. Il padrone di casa, quasi a non ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)cercherà di vincere per la settima volta ain carriera, e dunque di avvicinarsi ancora a Roger Federer. Il recordman di settimane al numero 1 del mondo sconfigge con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-4 l’ultimo dei padroni di casa rimasti,, e andrà a sfidare in, con l’australiano che ha vinto i due soli precedenti disputati. UnaSlam, però, è un’altra storia, specie se si tratta della 32a per l’uno e della prima per l’altro. Partenza incerta di, che concede subito due palle break e, sulla seconda, viene beffato dalla risposta die dal suo successivo uscir vincitore nello scambio a rete: 0-1. Il padrone di casa, quasi a non ...

