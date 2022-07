Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte | 5 100 contagi e 1 morto | bollettino 8 luglio

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 5.105 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. I tamponi effettuati sono 24.169 di cui 23.303 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 21,1% I ricoveri ordinari sono 486 (+1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 13, più 2 rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sono 100.690 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.240. Le vittime sono invece 105 in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra ...Le vittime segnalate dal bollettino regionale sono quattro, di cui due nelle48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Quanto ai posti letto su base regionale: in terapia intensiva ... Ucraina ultime notizie. Lavrov lascia in anticipo la riunione del G20 ROMA (ITALPRESS) - Sono 100.690 i nuovi positivi al Coronavirus, su un totale di 371.874 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge ...Il consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, apre alla possibilità di una quarta dose agli over 60 già nelle prossime settimane ...