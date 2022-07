Tour de France Il sogno imberbe di Vingegaard

(Di venerdì 8 luglio 2022) La Super Planche des Belle Filles è una ridondanza polverosa, un paio di rampe verticali da scalata a mani nude più che da scalata in bicicletta. Un chilometro scarso che è un prefisso Super, che trasforma la Planche des Belle Filles da salita dura a salita più che dura. Un più aggiuntivo a una sommatoria che prima di quel Super dava per risultato il volto scavato e sofferente di Lennard Kämna e che poi, invece, lo ha sostituito con quello sorridente di Tadej Pogacar. Sta anche qui la ridondanza. Kämna aveva provato ad anticipare tutti. Aveva centrato la fuga giusta, l'aveva alimentata e soprattutto fatta alimentare a forza di pedalate potenti, quelle di Maximilian Schachmann, poi aveva puntato al traguardo, alla grande giornata di festa, cosa che gli era riuscita pure nel primo arrivo in salita del Giro d'Italia, sull'Etna. Era pure apparso per primo lì nel pianoro della Planche ...

