Shinzo Abe è morto Chi ha ucciso l’ex primo ministro del Giappone Video

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug –Abe non ce l’ha fatta.se, colpito al torace e al collo da colpi di armi da fuoco durante un comizio a Nara, èall’età di 67 anni. A riferirlo è la tv nipponica. Leggi anche:Abe, ilche parlava alle anime dei caduti in battagliaAbe è. Chi è l’attentatore Le forze dell’ordinesi hanno arrestato Tamagami Tetsuya, l’uomo che ha sparato aAbe. L’attentatore ha dichiarato di non aver agito per motivi politici, come specificato dalla polizia della prefettura di Nara, che sta interrogando il 41enne. “Non è un rancore contro le convinzioni politiche ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - ConcreteRaw : RT @jacopo_1949: Shinzo Abe ucciso dai cinesi,che complottisti sti liberalini - nattyexdread : Annunciamo con cordoglio la morte di #ShinzoAbe dopo esser stato colpito alla schiena con arma da fuoco durante un… -

L'ex premierè a terra, si stringe il petto da dove fiotta il sangue. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 3,99/settimana ...Secondo i media locali giapponesi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbe morto, l'ex primo ministro giapponese colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nel Giappone centrale, mentre stava tenendo un comizio a sostegno di un candidato del partito Liberal ...File photo dated 28/04/17 of the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, speaking during a joint press conference with the then Prime Minister Theresa May after their meeting at Chequers. Japan's ...L'ex primo ministro giapponese è stato colpito a colpi di arma da fuoco intorno alle 11:30 ora locale a Nara. Un uomo, ritenuto essere l'assassino, è stato arrestato.