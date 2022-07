Sabrina Ferilli, il suo vedo e non vedo è sexy più che mai: lo scatto è bollente (Di venerdì 8 luglio 2022) Sabrina Ferilli sembra davvero non cambiare mai con il passare del tempo, i suo ultimo post social in poco tempo manda in visibilio i suoi fan: il vedo e non vedo è da urlo. Non ha certamente bisogno di presentazioni la bellissima e bravissima attrice italiana che proprio nelle scorse ore ha trovato il modo di mandare in visibilio non solo tutti i suoi follower ma anche i tanti amici famosi e non che la seguono e che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento su quello che stavano vedendo. E’ davvero una bellezza senza tempo la romana che di anno in anno sembra davvero non invecchiare mai o per lo meno farlo nel modo migliore possibile. AnsaLe prove sono inserite proprio nel suo ultimo post Instagram in cui si mostra in piena vacanza al mare anche se lo ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 luglio 2022)sembra davvero non cambiare mai con il passare del tempo, i suo ultimo post social in poco tempo manda in visibilio i suoi fan: ile nonè da urlo. Non ha certamente bisogno di presentazioni la bellissima e bravissima attrice italiana che proprio nelle scorse ore ha trovato il modo di mandare in visibilio non solo tutti i suoi follower ma anche i tanti amici famosi e non che la seguono e che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento su quello che stavano vedendo. E’ davvero una bellezza senza tempo la romana che di anno in anno sembra davvero non invecchiare mai o per lo meno farlo nel modo migliore possibile. AnsaLe prove sono inserite proprio nel suo ultimo post Instagram in cui si mostra in piena vacanza al mare anche se lo ...

SailorGio : le vite che Sabrina Ferilli cambiò nel '96 quando uscì nelle sale ' ferie d'agosto '. - redazionerumors : La foto che l'attrice ha ripescato dal suo archivio ha lasciato tutti senza parole! - infoitcultura : Sabrina Ferilli in topless dà il via alle vacanze: la sua prima foto in bikini è effetto vedo-non vedo - ErminiErika : @RaffaelloLeao @sfo_cecia @AmorosoOF Amore mio, si no mamma nun ce la fa? Uomo di cultura, non mi aspettavo questa… - cinamorollxoxo : mia mamma dice che jhope sembra la sabrina ferilli -