Rudy Zerbi ‘salvato’ da Maria De Filippi: “Licenziato a neanche 40 anni, lei mi disse: vieni a lavorare con me” (Di venerdì 8 luglio 2022) Discografico, conduttore, e professore di Amici di Maria De Filippi, l’artista si è raccontato in un’intervista fiume a Lorella Cuccarini nel programma “Un caffè con…”, visibile su Youtube. Rudy Zerbi e la scoperta del padre Davide Mengacci a 30 anni Intervistato da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha raccontato molto della sua vita privata. In particolare, ha approfondito la sua esperienza di avere avuto tre papà, parlando nel dettaglio solo di due di loro. Uno è quello del marito della madre, da cui ha ereditato il cognome. All’età di trent’anni, però, Zerbi avrebbe scoperto che il suo padre biologico era un altro e che: “Era uno che vedevo in televisione tutti i giorni, uno che da discografico avevo incontrato più di una volta”. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 luglio 2022) Discografico, conduttore, e professore di Amici diDe, l’artista si è raccontato in un’intervista fiume a Lorella Cuccarini nel programma “Un caffè con…”, visibile su Youtube.e la scoperta del padre Davide Mengacci a 30Intervistato da Lorella Cuccarini,ha raccontato molto della sua vita privata. In particolare, ha approfondito la sua esperienza di avere avuto tre papà, parlando nel dettaglio solo di due di loro. Uno è quello del marito della madre, da cui ha ereditato il cognome. All’età di trent’, però,avrebbe scoperto che il suo padre biologico era un altro e che: “Era uno che vedevo in televisione tutti i giorni, uno che da discografico avevo incontrato più di una volta”. ...

