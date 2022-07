Puglia, turismo: disponibilità ricettiva, inizio luglio con il 73 per cento delle presenze Coldiretti: particolarmente bene il Salento nella prima fine settimana (Di venerdì 8 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La Puglia si rivela una delle mete più gettonate dai turisti per il mare, le campagne e gli agriturismi di straordinaria bellezza nell’estate 2022, con il Salento che svetta con l’80% di occupazione delle strutture ricettive nel primo weekend di luglio. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Assoturismo, secondo cui il tasso di occupazione della disponibilità ricettiva nel primo fine settimana di luglio delle principali riviere italiane ha visto la Puglia raggiungere il 73% delle presenze. Le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Lasi rivela unamete più gettonate dai turisti per il mare, le campagne e gli agriturismi di straordinaria bellezza nell’estate 2022, con ilche svetta con l’80% di occupazionestrutture ricettive nel primo weekend di. E’ quanto afferma, sulla base dei dati di Asso, secondo cui il tasso di occupazione dellanel primodiprincipali riviere italiane ha visto laraggiungere il 73%. Le ...

Pubblicità

AD_italia : #incaseyoumissedit Yoga in masseria: 5 retreat in Puglia per una vacanza di benessere - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: A Cassano delle Murge fra vicende familiari, aneddoti del borgo e misteri ancestrali: la passione dello scrittore Vito… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Puglia, sette buoni motivi per visitare Altamura: dallo spettacolare Duomo al pane di tradizione. Ecco cosa vedere Le… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: A Cassano delle Murge fra vicende familiari, aneddoti del borgo e misteri ancestrali: la passione dello scrittore Vito… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: Puglia, sette buoni motivi per visitare Altamura: dallo spettacolare Duomo al pane di tradizione. Ecco cosa vedere Le… -