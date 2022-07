(Di venerdì 8 luglio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan, vi porto nel cuore… - vaticannews_it : Accoglienza calorosa del cardinale Pietro #Parolin a Kinshasa, nella sede della Conferenza episcopale. Tra canti, d… - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? - KattInForma : Preghiera del mattino del 8 Luglio 2022: “Aiutami ad ascoltarti” - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità -

La Luce di Maria

... sottolineandone la morbidezza, e che si accende sulle pieghemantello. Luce che brilla sui boccoli biondi e che delinea le mani intrecciate nella. Una splendida figura femminile nella ...E Gianluca Ferrara, vice capogruppo a Palazzo Madama recita ogni giorno o quasi la sua...di non aver potuto votare perché impegnato in Sicilia a organizzare iniziative per le primarie... Preghiera del mattino del 7 Luglio 2022: “Non stancarti di me” Fino a domenica 10 luglio Torino ospita il 44° ‘Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra’: un’iniziativa guidata dalla Comunità ecumenica di Taizé che dal ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...