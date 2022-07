Ponte Morandi | conclusa la prima udienza | processo rinviato al 12 settembre

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - RaiNews : Il processo arriva dopo quattro anni di indagini, due incidenti probatori, terabite di file e documenti sequestrati… - virginia_gabbi : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… - Sport_Legnano : RT @BeppeGiulietti: - iscoscisl : RT @BeppeGiulietti: -

Tale articolo e la legge che lo contiene furono scritti subito dopo il crollo dela Genova, vicenda drammatica che ha responsabilita' ben specifiche ma ha scatenato nel Paese una ...Dopo la strage delle tardive perizie hanno accertato quello che abbiamo sempre denunciato: le reti autostradali sono diventate pericolose per carenza di manutenzione. Un gioiello ...“Non è stato facile partecipare. Non bisogna dimenticare”. Ho provato rabbia. Ardini, che rimase appeso per quattro ore al suo furgone in bilico sul ponte, racconta cosa ha provato a passare sul nuovo ...Chiesta la costituzione tra le parti civili delle tre associazioni. La protesta fuori dal tribunale «Com’è possibile che in un processo come quello per il crollo del ponte Morandi a Genova ci siano pi ...