Oroscopo di Paolo Fox Sabato 9 Luglio 2022: Leone perplesso (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Luglio 9 2022 Ariete Questa è una giornata di recupero per l’Ariete e avremmo anche una domenica importante. Avere stelle interessanti con Giove favorevole spinge a fare tanti progetti, però cercate di non essere impazienti perché alcune risposte non arriveranno prima della fine del mese. Queste 48 ore in arrivo possono permettere di fare pace con una persona se tra mercoledì e giovedì ci sono stati problemi o incomprensioni. Toro Cercate di essere pazienti. Vanno rispedite al mittente le provocazioni, forse in questo periodo c’è un po’ di stanchezza da combattere, da contrastare. Molto interessante questo cielo per quelli che vogliono fare dei progetti per il 2023. Lasciatevi scivolare le cose addosso. Gemelli Se è nata da poco una nuova storia non bisogna ... Leggi su zon (Di venerdì 8 luglio 2022) L’diFox per oggi,Ariete Questa è una giornata di recupero per l’Ariete e avremmo anche una domenica importante. Avere stelle interessanti con Giove favorevole spinge a fare tanti progetti, però cercate di non essere impazienti perché alcune risposte non arriveranno prima della fine del mese. Queste 48 ore in arrivo possono permettere di fare pace con una persona se tra mercoledì e giovedì ci sono stati problemi o incomprensioni. Toro Cercate di essere pazienti. Vanno rispedite al mittente le provocazioni, forse in questo periodo c’è un po’ di stanchezza da combattere, da contrastare. Molto interessante questo cielo per quelli che vogliono fare dei progetti per il 2023. Lasciatevi scivolare le cose addosso. Gemelli Se è nata da poco una nuova storia non bisogna ...

Pubblicità

controcampus : Sei tra i segni favoriti in classifica... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox? - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: la giornata - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di sabato 9 luglio: amore alle stelle, ecco per chi - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 9 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox weekend del 9-10 luglio: nervosismo per i Pesci, amore a gonfie vele per i Gemelli -