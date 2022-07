Milan, UFFICIALE Leo Duarte al Basaksehir (Di venerdì 8 luglio 2022) Completato il passaggio di Leo Duarte ai turchi del Basaksehir: al Milan andranno 2.5 milioni di euro, il brasiliano firma fino al 2026 Il Milan completa il passaggio di Leo Duarte al Basaksehir. Dopo il prestito di questo gennaio, i turchi riscattano il calciatore brasiliano. ??? Leonardo Duarte'nin transferi için ?talyan külübü Milan ile anla?maya var?ld?.?? https://t.co/tQIQqRT3iJ pic.twitter.com/DuT3ookSaq— ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) July 8, 2022 Al Milan andranno 2.5 milioni di euro, mentre Duarte firma un quadriennale fino al 2026 con la squadra di Istanbul. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Completato il passaggio di Leoai turchi del: alandranno 2.5 milioni di euro, il brasiliano firma fino al 2026 Ilcompleta il passaggio di Leoal. Dopo il prestito di questo gennaio, i turchi riscattano il calciatore brasiliano. ??? Leonardo'nin transferi için ?talyan külübüile anla?maya var?ld?.?? https://t.co/tQIQqRT3iJ pic.twitter.com/DuT3ookSaq— ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) July 8, 2022 Alandranno 2.5 milioni di euro, mentrefirma un quadriennale fino al 2026 con la squadra di Istanbul. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

acmilan : Official Statement: Ignazio Abate is Milan Primavera's new head coach ?? - AntoVitiello : UFFICIALE: #Milan e #Puma annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership. La novità, Puma diventerà il Nam… - PietroMazzara : Ufficiale il rinnovo a lungo termine del contratto tra il #Milan e #Puma. Accordo da oltre 30 milioni annui. Puma p… - tcm24com : Ufficiale: Il Basaksheir ha riscattato Leo Duarte #leoduarte #basaksheir #milan - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, il Milan cede Leo Duarte: l’impatto a bilancio: Milan cessione Duarte – «AC Milan c… -