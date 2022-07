Made in Italy da Formula uno (Di venerdì 8 luglio 2022) Ron Dennis, ex patron della scuderia McLaren, sceglie due aziende del nostro Paese per la sua nuova avventura imprenditoriale. Obiettivo: essere in «pole position» nel mondo del design e delle case di lusso. «Gli italiani lo fanno meglio» avrà pensato Ron Dennis mentre nel 2019 visitava un’azienda di Chiampo, in provincia di Vicenza. L’imprenditore inglese, fondatore della scuderia McLaren Racing che vinse dieci campionati piloti di Formula Uno e sette campionati costruttori, era finito in Veneto per cercare qualcuno che lo aiutasse nella sua nuova avventura: costruire case di lusso. Per realizzare questo sogno, che si aggiunge ad altre attività avviate dopo l’uscita nel 2016 dal mondo delle gare, Dennis ha fondato nel 2019 la Lavendo Developments, parte della Lavendo Holdings. «È una società real estate con focus alla massima attenzione ai dettagli» spiega Dennis a ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Ron Dennis, ex patron della scuderia McLaren, sceglie due aziende del nostro Paese per la sua nuova avventura imprenditoriale. Obiettivo: essere in «pole position» nel mondo del design e delle case di lusso. «Gli italiani lo fanno meglio» avrà pensato Ron Dennis mentre nel 2019 visitava un’azienda di Chiampo, in provincia di Vicenza. L’imprenditore inglese, fondatore della scuderia McLaren Racing che vinse dieci campionati piloti diUno e sette campionati costruttori, era finito in Veneto per cercare qualcuno che lo aiutasse nella sua nuova avventura: costruire case di lusso. Per realizzare questo sogno, che si aggiunge ad altre attività avviate dopo l’uscita nel 2016 dal mondo delle gare, Dennis ha fondato nel 2019 la Lavendo Developments, parte della Lavendo Holdings. «È una società real estate con focus alla massima attenzione ai dettagli» spiega Dennis a ...

