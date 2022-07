Lo sterilizzatore ciuccio e biberon per il neonato | come sceglierlo

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 8 luglio 2022) Quando si hanno bambini molto piccoli per casa la parola d’ordine è stare molto attenti a germi e batteri, e sterilizzare gli oggetti che comunemente hanno a che fare con i neonati, su tutti ciucci e, che sono spesso a rischio caduta. Per igienizzare profondamente e accuratamente questi prodotti di prima infanzia, conviene sterilizzarli usando il classico metodo della nonna, quindi immergendoli in acqua bollente, oppure ci si può aiutare con uno, uno strumento spesso presente nelle numerose liste nascita e tra i regali più graditi da neo mamme e papà; è un dispositivo pratico e utile, che serve sia per facilitare il compito dei genitori, che per assicurare la corretta igiene di tettarelle, succhietti e quant’altro al bimbo. In commercio ne esistono tanti e molti di questi sono multifunzione eppure compatti. Vediamo quali sono i ...