LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili ci provano nei 500m, dopo l'argento e l'oro nei 200m. De Filippi contro Mouveroux nel bowling (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 20.00 bowling – Prosegue sul filo della tensione il match di De Filippi e del transalpino Mouveroux. 19.56 TIRO CON L'ARCO – Sono finiti i ranking round di arco Compound. Non ci sono italiani in concorso nè al femminile nè al maschile. A imporsi sono stati, rispettivamente, la danese Gellenthien (708) e il canadese Perkins (713). 19.52 bowling – Tiratissimo il primo punto da prendersi nel match fra Pierpaolo De Filippi e il francese Gaetan Mouveroux. Nessuno dei due è ancora riuscito infatti a metterlo a referto. Nelle altre tre partite, che si tengono in contemporanea, il punteggio è stato mosso: sono tutte sull'1-0. 19.48 SOLLEVAMENTO PESI – La finale dei ...

