LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo accorcia, 2’30” sui sette di testa (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.31 Siamo ormai nel tratto di salita che precede la Super Planche des Belles Filles. 16.29 Sempre la UAE Team Emirates a prendersi la responsabilità dell’inseguimento. 16.26 Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Imanol Erviti (Movistar) e Cyril Barthe (B&B) hanno 2’30” di vantaggio sul gruppo. Schachmann è ancora in giallo virtuale. 16.23 Mancano quasi 25 chilometri al traguardo. 16.20 Doppietta azzurra nel 2014 e nel 2017, con Vincenzo Nibali e Fabio Aru che fecero ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.31 Siamo ormai nel tratto di salita che precede la Super Planche des Belles Filles. 16.29 Sempre la UAE Team Emirates a prendersi la responsabilità dell’inseguimento. 16.26 Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Imanol Erviti (Movistar) e Cyril Barthe (B&B) hanno” di vantaggio sul. Schachmann è ancora in giallo virtuale. 16.23 Mancano quasi 25 chilometri al traguardo. 16.20 Doppietta azzurra nel 2014 e nel 2017, con Vincenzo Nibali e Fabio Aru che fecero ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - imbraveforlouis : RT @perfectxxnowx: Qui per ricordarvi i tempi d’oro di Harry Styles durante il Live On Tour. - vinidart : tentatissima nell'acquistare il biglietto della live streaming KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 - minuttfminutt : RT @martaw93: -video e live non sono la stessa cosa, o no?). Buon tour! P.s. solidarietà per chi andrà alle date con i posti a sedere, lott… - mkersofficial : ?? NEXT GEN ATP E-SERIES 2022 ?? Dal 24 luglio riparte il torneo esport su Tennis World Tour 2! 128 player e solo 8… -