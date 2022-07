“L’ho tradita”, Raimondo Todaro: confessione sulla storia con Francesca (Di venerdì 8 luglio 2022) Uniti nel lavoro e nella vita, Raimondo Todaro e Francesca Tocca continuano a far parlare per la loro storia. I due sono tornati insieme dopo un periodo di separazione. Ma, a destare l’attenzione generale, sono state delle dichiarazioni dell’ex ballerino di ballerino di Ballando con le Stelle: ecco le sue parole. Ad oggi si mostrano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 luglio 2022) Uniti nel lavoro e nella vita,Tocca continuano a far parlare per la loro. I due sono tornati insieme dopo un periodo di separazione. Ma, a destare l’attenzione generale, sono state delle dichiarazioni dell’ex ballerino di ballerino di Ballando con le Stelle: ecco le sue parole. Ad oggi si mostrano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

Gigithebeast1 : RT @Biancaneuro: È arrivata la stagione di: Io: mi fa male la testa Collega: è l'aria condizionata Io: ho mal di schiena Lei: colpa dell'… - Venice_bi_tch : 'Voglio una tua opinione su questo. A me piace che la mia ragazza scopa con altri ragazzi, io non l'ho mai tradita… - etheregasly : @mauritosaelemae Anni fa Charles stava con una ragazza italiana/monegasca (non ho mai capito se avesse la cittadina… - giuliaprivato : @TeamEstinzione Non si capisce niente ???????? Quella incinta è andata a letto con l'ex di quella con cui lui l'ha trad… - i84jss : @lusolver @i93zjmm no ora l'ho tradita?? -