L’Estonia ha coniato una moneta da 2 euro con la scritta Slava Ukraini

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 luglio 2022) Una ragazza che protegge un uccellino tra le mani con un spiga di grano sullo sfondo, circondata dalla(gloria all’Ucraina). È questo il disegno che appare sullacommemorativa da 2in Estonia. Un gesto di solidarietà del Paese Baltico che ha voluto ribadire il suo sostegno all’Ucraina. Il disegno dellaè stato realizzato dalla giovane ucraina Daria Titova, originaria di Kharkiv e rifugiata in Estonia, dove studia all’Accademia delle belle Arti. Come ha ricordato la premier estone in una cerimonia ufficiale, le monete entreranno in circolazione entro fine anno, e alcune di queste, almeno 40mila, saranno vendute con speciali confezioni da 18pensate per collezionisti e appassionati. Il ricavato andrà alla Banca Centrale ...