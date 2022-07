Leccemania | attacco quasi sistemato | ora i nomi da A per infiammare il mercato

Pubblicità

Calciomercato.com

L'effetto domino che si viene a creare inpotrebbe quindi coinvolgere Pablo Rodriguez che può essere 'terzo incomodo' tra Ceesay e la punta scuola Milan giocandosi il posto oppure potrebbe ...... senza dimenticare Pablo Rodriguez, ritenuto un po' ai margini in quel ruolo visto che si adatta maggiormente in una due o al massimo come esterno offensivo. Dunque, restano gli ... Leccemania: via i big, ora servono nomi importanti Oltre al calciomercato questa settimana ha visto la prima uscita sul manto erboso del Lecce che affronterà la Serie A, seppure ancora senza tutti gli acquisti. L’amichevole contro il Postal Calcio, da ...Sarà un agosto molto caldo, non solo per le temperature estive del Salento, ma anche per l’inizio del campionato che inizierà il 14 con l’Inter. Prima del debutto, però, ci sarà il mercato a tenere ba ...