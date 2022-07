"Lasciato dalla moglie per i suoi disturbi psichici": Medvedev, ora tutto torna (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra i volti più brutali, in questa orribile guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, oltre a quello scontato di Vladimir Putin, c'è quello di Dmitry Medvedev. Già, l'ex presidente della Federazione russa, l'uomo che quando prese il posto di Putin illuse l'Occidente circa una svolta davvero liberale a Mosca, oggi è diventato il più feroce dei falchi. Insulti alle cancellerie europee, minacce nucleari e chi più ne ha più ne metta, in un carnet dell'orrore e del delirio che ogni giorno si arricchisce. E ora, a dare una chiave di lettura a quel che sta accadendo a Medvedev, ci pensa il sito Dossier. Il punto è che il sito ha rivelato che Medvedev sarebbe stato recentemente Lasciato dalla moglie, Svetlana. E Dossier aggiunge che "il divorzio potrebbe essere stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra i volti più brutali, in questa orribile guerra mossaRussia contro l'Ucraina, oltre a quello scontato di Vladimir Putin, c'è quello di Dmitry. Già, l'ex presidente della Federazione russa, l'uomo che quando prese il posto di Putin illuse l'Occidente circa una svolta davvero liberale a Mosca, oggi è diventato il più feroce dei falchi. Insulti alle cancellerie europee, minacce nucleari e chi più ne ha più ne metta, in un carnet dell'orrore e del delirio che ogni giorno si arricchisce. E ora, a dare una chiave di lettura a quel che sta accadendo a, ci pensa il sito Dossier. Il punto è che il sito ha rivelato chesarebbe stato recentemente, Svetlana. E Dossier aggiunge che "il divorzio potrebbe essere stato ...

