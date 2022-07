L’arrivo di De Laurentiis può sbloccare il mercato del Napoli, quando sarà a Dimaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Nei prossimi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ancora a Los Angeles per impegni personali, ritornerà in Italia. Un rientro tanto atteso per sbloccare il mercato, con diverse situazioni in entrata e, soprattutto, in uscita da definire. A fare il punto della situazione è il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, rivelando che il patron azzurro dovrebbe essere a Dimaro nella giornata di martedì. De Laurentiis Napoli CalciomercatoLa squadra partirà nelle prossime ore proprio per raggiungere la località della Val di Sole, sede ormai tradizionale della fase pre-stagionale del club azzurro. Il primo allenamento, invece, è previsto nella giornata di domani, quando prenderà la parola ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Nei prossimi giorni il presidente delAurelio De, ancora a Los Angeles per impegni personali, ritornerà in Italia. Un rientro tanto atteso peril, con diverse situazioni in entrata e, soprattutto, in uscita da definire. A fare il punto della situazione è il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, rivelando che il patron azzurro dovrebbe essere anella giornata di martedì. DeCalcioLa squadra partirà nelle prossime ore proprio per raggiungere la località della Val di Sole, sede ormai tradizionale della fase pre-stagionale del club azzurro. Il primo allenamento, invece, è previsto nella giornata di domani,prenderà la parola ...

Pubblicità

dadida_1 : RT @sempreciro: De Laurentiis annuncia l'arrivo di #Kvaratskhelia. La @sscnapoli mette in palio un abbonamento di tribuna per il primo tifo… - GazzettinoL : Il giocatore egiziano Salah si lega ai Reds ha prolungato fino al 2025. ------------ Il Bologna vorrebbe provare… - sportli26181512 : Napoli, Kvaratskhelia è ufficiale. De Laurentiis: 'Contribuirà a successi del club': La società azzurra ha annuncia… - Pierpao83699717 : RT @sempreciro: De Laurentiis annuncia l'arrivo di #Kvaratskhelia. La @sscnapoli mette in palio un abbonamento di tribuna per il primo tifo… - blusewillis1 : RT @sempreciro: De Laurentiis annuncia l'arrivo di #Kvaratskhelia. La @sscnapoli mette in palio un abbonamento di tribuna per il primo tifo… -