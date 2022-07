Kim Kardashian show a Parigi, dalla maschera aliena all’anello al naso in pendant con la figlia (Di venerdì 8 luglio 2022) Kim Kardashian non fa niente in sordina. Oltretutto, la star sembra alzare il tiro ogni giorno. Dopo l’accesa polemica per aver indossato l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala (QUI tutti i dettagli), non si è risparmiata alla Paris Fashion Week. Con lei c’erano anche la mamma Kris Jenner e la figlia North West che, a 9 anni, ha catturato l’attenzione di stampa e curiosi. Modella in passerella Il look portato passerella da Kim KardashianSfila l’haute couture… e sfila anche Kim Kardashian. La star ha debuttato come modella in passerella, protagonista assoluta nello show di Balenciaga. Il legame con Demna Gvasalia, fashion director del brand, è fortissimo. Negli ultimi mesi la coppia ha intrapreso una serie di progetti imprenditoriali, culminati adesso con il défilé di alta moda. Nessuno si sarebbe ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Kimnon fa niente in sordina. Oltretutto, la star sembra alzare il tiro ogni giorno. Dopo l’accesa polemica per aver indossato l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala (QUI tutti i dettagli), non si è risparmiata alla Paris Fashion Week. Con lei c’erano anche la mamma Kris Jenner e laNorth West che, a 9 anni, ha catturato l’attenzione di stampa e curiosi. Modella in passerella Il look portato passerella da KimSfila l’haute couture… e sfila anche Kim. La star ha debuttato come modella in passerella, protagonista assoluta nellodi Balenciaga. Il legame con Demna Gvasalia, fashion director del brand, è fortissimo. Negli ultimi mesi la coppia ha intrapreso una serie di progetti imprenditoriali, culminati adesso con il défilé di alta moda. Nessuno si sarebbe ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Kim Kardashian sfila per Balenciaga alla Haute Couture di Parigi e il suo ultimo look non passa inosservato… - IOdonna : Alla Fashion Week di Parigi il total look di madre e figlia ha catturato l’attenzione - sheisakward : Kim Kardashian e Mariacarla Boscono in Schiaparelli Couture - eudaimonchia : Ho appena visto il video di Kim Kardashian che sfila per Balenciaga - ParliamoDiNews : Nicole Kidman, Kim Kardashian, Dua Lipa e le altre: non è un film, è la sfilata Haute Couture di Balenciaga | Rolli… -