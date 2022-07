Juventus, Pogba sta tornando: “Ci vediamo presto” (Di venerdì 8 luglio 2022) “#PogAlmostBack”. Basterebbe questo per riassumere quanto sta avvenendo in casa Juventus, che, dopo settimane di voci, sta davvero per riabbracciare Paul Pogba. Il centrocampista francese ha infatti postato un video sul proprio profilo Instagram con l’hashtag sopra menzionato, con tanto di descrizione “Watch until the end”, “Guarda fino alla fine”: infatti, il francese, che è già seduto a bordo dell’aereo che lo porterà in Italia, dopo un “it’s time”, a fine video dice, in italiano, “ci vediamo presto”. Un messaggio che non ha bisogno di commenti. Tifo bianconero in fibrillazione, con Pogba che tornerà a vestire la maglia della Juventus dopo sei anni. Il tutto all’indomani dell’arrivo di un altro campione, ovvero Angel Di Maria. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) “#PogAlmostBack”. Basterebbe questo per riassumere quanto sta avvenendo in casa, che, dopo settimane di voci, sta davvero per riabbracciare Paul. Il centrocampista francese ha infatti postato un video sul proprio profilo Instagram con l’hashtag sopra menzionato, con tanto di descrizione “Watch until the end”, “Guarda fino alla fine”: infatti, il francese, che è già seduto a bordo dell’aereo che lo porterà in Italia, dopo un “it’s time”, a fine video dice, in italiano, “ci”. Un messaggio che non ha bisogno di commenti. Tifo bianconero in fibrillazione, conche tornerà a vestire la maglia delladopo sei anni. Il tutto all’indomani dell’arrivo di un altro campione, ovvero Angel Di Maria. SportFace.

romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - DiMarzio : #Juventus | Anticipato l'arrivo di #Pogba a Torino: - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, Paul #Pogba arriverà a Torino nel tardo pomeriggio - TuttoCalcioo_ : #Pogba arriva alle 16.20 a #Torino. #Juventus ?????? - tuttosport : #Pogba in volo verso #Torino: tifosi della #Juve scatenati sui social ?? -