Jovic | «Un onore essere alla Fiorentina Spero in tante vittorie»

Pubblicità

Saturno40117072 : RT @violanews: #Jovic: “Un onore essere viola, voglio vincere tanto con questo club” #fiorentina - violanews : #Jovic: “Un onore essere viola, voglio vincere tanto con questo club” #fiorentina - fiorentina_it : Le prime parole in viola di Luka #Jovic ed il commento del dg Joe #Barone! #Fiorentina #calciomercato - AleCat_91 : RT @firenzeviola_it: JOVIC, Che onore essere qui: adesso tante vittorie - firenzeviola_it : JOVIC, Che onore essere qui: adesso tante vittorie -

: "Unessere alla Fiorentina. Spero in tante vittorie". Le prime parole del serbo Lukaha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina. Eccole: "Sono molto felice di ...Ha aggiunto il neo acquisto: ''E' une un orgoglio per me far parte di questa squadra e spero che potremo condividere tante vittorie''. Da domanisarà a disposizione di Vincenzo Italiano ...Ha aggiunto il neo acquisto: ''E' un onore e un orgoglio per me far parte di questa squadra e spero che potremo condividere tante vittorie''. Da domani Jovic sarà a disposizione di Vincenzo Italiano ...Dopo esser arrivato oggi in città e aver svolto le visite mediche nel pomeriggio, adesso c'è anche l'ufficialità: Luka Jovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il serbo arriva a titolo definitivo ...