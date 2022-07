Incendio tra Bollate e Baranzate: bruciano sterpaglie, si sospetta per un mozzicone (Di venerdì 8 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio tra Bollate e Baranzate in via Uboldi. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di venerdì 8 luglio. Ben presto hanno attecchito bruciando sterpaglie. Incendio tra Bollate e Baranzate in via don Uboldi Un grosso Incendio di sterpaglie si è sviluppato meno attorno alle 16 di venerdì 8 luglio. Le fiamme si sono sviluppate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 8 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortrain via Uboldi. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di venerdì 8 luglio. Ben presto hanno attecchito bruciandotrain via don Uboldi Un grossodisi è sviluppato meno attorno alle 16 di venerdì 8 luglio. Le fiamme si sono sviluppate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

enpaonlus : Salvi i cani del rifugio e quelli di quartiere. Al contrario una vera strage tra gli animali selvatici. Il coraggio… - venti4ore : Incendio Monte Pisano, in fumo tra i 7 e i 10 ettari: al via la bonifica dell’area - ilNotiziarioInd : Incendio tra Bollate e Baranzate: bruciano sterpaglie, si sospetta per un mozzicone - FabioLisci : Il risultato dell’incendio di ieri tra Terraseo e Villamassargia… non ho parole ???? - larampait : (VIDEO) #Incendio tra #Posillipo e #Fuorigrotta: sorvolo del #drone per la stima dei #danni -