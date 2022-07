In ospedale a Palermo i genitori del bimbo morto in vacanza a Sharm, il nonno paterno: «Mio figlio intossicato grave: non riusciva a respirare» (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono ricoverati al Policlinico di Palermo i due genitori del piccolo Andrea, il bambino di sei morto durante una vacanza con la famiglia a Sharm El Sheik in Egitto per una sospetta intossicazione alimentare. Sospetto alimentato ancora oggi dal nonno paterno, Salvatore Mirabile, che all’Ansa ha raccontato di aver potuto rivedere suo figlio, atterrato questa mattina all’aeroporto di Palermo con un volo speciale, ammettendo comunque di non avere ancora informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute: «Ieri mi aveva detto al telefono che era migliorato. Non so quale sia la sua patologia, non me l’ha detto: so solo che non poteva respirare. Lui è rimasto intossicato gravemente, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono ricoverati al Policlinico dii duedel piccolo Andrea, il bambino di seidurante unacon la famiglia aEl Sheik in Egitto per una sospetta intossicazione alimentare. Sospetto alimentato ancora oggi dal, Salvatore Mirabile, che all’Ansa ha raccontato di aver potuto rivedere suo, atterrato questa mattina all’aeroporto dicon un volo speciale, ammettendo comunque di non avere ancora informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute: «Ieri mi aveva detto al telefono che era migliorato. Non so quale sia la sua patologia, non me l’ha detto: so solo che non poteva. Lui è rimastomente, la ...

