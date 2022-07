(Di venerdì 8 luglio 2022) Stefano, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Dichiarazioni in merito alla sessione estiva di calciomercato, in particolar modo della Juventus,...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Secondo #Impallomeni ecco perché la #Roma sarebbe la squadra giusta per #Dybala - VoceGiallorossa : ???Impallomeni: 'Ecco perché la Roma sarebbe giusta per Dybala' #ASRoma - news24_inter : Il pensiero sul futuro dell'argentino ?? #dybala #inter -

TUTTO mercato WEB

Le parole del giornalista ed ex calciatore Stefanoha parlato così del futuro di Paulo Dybala ai microfoni di TMW.le parole dell'ex calciatore e giornalista: "Bisogna capire cosa ha ......e gestionali tali da poter dare concrete risposte alle legittime aspettative dei tifosi!noi ... Luigi Pulvirenti, Ignazio Zingales, Antonio Belcuore, Alessandro Pizzarelli, Raffaello, ... TMW RADIO - Impallomeni: "Ecco perché la Roma (e Mourinho) sarebbe giusta per Dybala" Il rapporto tra Lotito e Tare è argomento caldo degli ultimi giorni. A rendere la situazione complicata, oltre alle circostanze di mercato anche il possibile inserimento in società ...Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista sui possibili colpi di mercato da parte del Milan. Ecco le sue parole.