Governo | Di Maio | ' aprire crisi ora è prestare fianco a Putin'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ogni partito, prima di minacciare la tenuta del, dovrebbe fortemente interrogarsi sugli effetti che unapotrebbe determinare.unadisignificailalla propaganda di, che a sua volta otterrebbe l'obiettivo di sgretolare il nostro. Non possiamo permetterci di cedere al richiamo delle autocrazie: ci allontanerebbero dalle democrazie". Così nell''appello alla maturità' lanciato dal ministro agli Affari Esteri Luigi Die rivolto alle altre forze politiche per garantire la tenuta delDraghi. "Gli italiani non vogliono le urla e gli slogan, vogliono vederci governare. Stiamo tutti dalla parte dell'Italia. ...

La voce che fa tremare il: l'ultima minaccia Il M5S ha intenzione di uccidere il padre, ... dice Conte che torna sulla scissione di Luigi Di: 'Tutto ciò che serve a dare un contributo di ...Dovrebbe incontrare l'omologo Luigi Di, recarsi in Vaticano e partecipare ad alcuni eventi a ... Ilè impegnato su questo dossier, a partire dal presidente Mario Draghi che l'ha affrontato ...Roma, 8 lug. (askanews) - 'Facciamo un appello alle forze politiche presenti in Parlamento, un appello per l'Italia: lavoriamo con maturità ...Così nell''appello alla maturità' lanciato dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e rivolto alle altre forze politiche per garantire la tenuta del governo Draghi. Pubblicità "Gli italiani non ...