Giappone, Shinzo Abe ucciso. Il medico che ha tentato di salvarlo: “Arrivato in ospedale con due ferite da proiettile al collo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe ha riportato due ferite da proiettile al collo, e “non mostrava segni vitali presumibilmente per i danni a vasi sanguigni e cuore”: lo ha detto in conferenza stampa Hidetada Fukushima, professore di medicina d’urgenza presso l’ospedale dell’Università di Nara dove è stato portato l’ex premier Giapponese subito dopo l’attentato. Abe è stato curato da un’equipe di oltre 20 medici ma è stato impossibile fermare l’emorragia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022)Abe ha riportato duedaal, e “non mostrava segni vitali presumibilmente per i danni a vasi sanguigni e cuore”: lo ha detto in conferenza stampa Hidetada Fukushima, professore di medicina d’urgenza presso l’dell’Università di Nara dove è stato portato l’ex premierse subito dopo l’at. Abe è stato curato da un’equipe di oltre 20 medici ma è stato impossibile fermare l’emorragia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - matteorenzi : La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E… - Moneta84 : Mentre il mondo è sconvolto per quanto accaduto a #ShinzoAbe sarai curioso di sapere a #Pechino nella “stanza dei b… - Tsunamayo1435 : RT @repubblica: Giappone, l'ex premier Shinzo Abe e' morto per le ferite riportate nell'attentato -