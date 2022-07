Giappone, Shinzo Abe ferito durante un comizio: il momento dell'attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe è stato colpito da due proiettili alla schiena durante un evento elettorale nella regione di Nara. L'ex leader stava pronunciando un discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico - domenica si terranno le elezioni per la Camera alta - quando si sono uditi due colpi di arma da fuoco. Nelle immagini diffuse sui social media, il momento dell'attentato.<br /> <br /> <strong>- <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/07/08/news/Giappone lex premier Shinzo abeferitoda colpi arma fuoco ipotesifanatismo religioso-5433261/">Giappone, l’ex premier Shinzo Abe ferito da colpi arma fuoco ... Leggi su lastampa (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministroseAbe è stato colpito da due proiettili alla schienaun evento elettorale nella regione di Nara. L'ex leader stava pronunciando un discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico - domenica si terranno le elezioni per la Camera alta - quando si sono uditi due colpi di arma da fuoco. Nelle immagini diffuse sui social media, il.



- , l’ex premierAbeda colpi arma fuoco ...

