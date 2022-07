Giappone. L’ex premier Abe gravissimo, gli hanno sparato durante un comizio (Di venerdì 8 luglio 2022) Abe Shinzo, L’ex primo ministro Giapponese, è in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un proiettile mentre teneva un discorso nel Giappone occidentale. Ci sono le immagini che stanno circolando su Internet a confermare l’accaduto, e c’è un aggiornamento continuo da parte del governo di Tokyo. I filmati diffusi sui social media hanno mostrato Abe, 67 anni, accasciato a terra e sanguinante nella città di Nara, vicino a Kyoto. LaFire and Disaster Management Agency ha dichiarato che Abe ha riportato una ferita da arma da fuoco sulla destra del collo e al petto sinistro. La polizia ha dichiarato di aver arrestato un sospetto, Yamagami Tetsuya, 42 anni. Secondo l’emittente pubblica NHK, l’uomo era un residente di Nara. Le immagini condivise sui social media mostrano un uomo inseguito e bloccato dopo la ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Abe Shinzo,primo ministrose, è in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un proiettile mentre teneva un discorso neloccidentale. Ci sono le immagini che stanno circolando su Internet a confermare l’accaduto, e c’è un aggiornamento continuo da parte del governo di Tokyo. I filmati diffusi sui social mediamostrato Abe, 67 anni, accasciato a terra e sanguinante nella città di Nara, vicino a Kyoto. LaFire and Disaster Management Agency ha dichiarato che Abe ha riportato una ferita da arma da fuoco sulla destra del collo e al petto sinistro. La polizia ha dichiarato di aver arrestato un sospetto, Yamagami Tetsuya, 42 anni. Secondo l’emittente pubblica NHK, l’uomo era un residente di Nara. Le immagini condivise sui social media mostrano un uomo inseguito e bloccato dopo la ...

