Giappone | l' ex premier Abe è morto

(Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'ex primo ministrose Shinzo Abe è. Era stato colpito poco prima da un attentatore armato di una pistola artigianale. Abe era apparso subito in condizioni molto gravi.Secondo quanto riferito dai medici, èper una “grande emorragia” provocata da due ferite.A sparare è stato un 41enne ex membro delle Forze della marina nipponica, per motivi ancora sconosciuti.L'uomo è stato arrestato poco dopo. Abe era impegnato in un comizio a Nara, capoluogo dell'omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).