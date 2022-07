Giappone | è morto l’ex premier Shinzo Abe | colpito da due colpi di arma da fuoco in un attentato Arrestato un ex militare

Pubblicità

repubblica : Giappone, l'ex premier Shinzo Abe e' morto per le ferite riportate nell'attentato - SkyTG24 : L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un c… - fanpage : Shinzo Abe è morto: l'ex premier giapponese è rimasto vittima di un attentato questa mattina a Nara, nel Giappone c… - RompiballeI : RT @SkyTG24: L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un comizio a Na… - jobwithinternet : RT @ultimoranet: Giappone ????, è morto l’ex premier Shinzo Abe, assassinato con alcuni colpi di pistola al petto. Aveva 67 anni. ?? @ultimo… -

L'ex premier delShinzo Abe, 67 anni, èa causa delle ferite riportate nell'attacco odierno a Nara. Lo afferma l'emittente 'Nhk'. L'ex primo ministro delShinzo Abe era stato ricoverato d'...10.58ex premier Abe L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è, a seguito di un attentato. Era stato vittima di due colpi di arma da fuoco sparati da un uomo che è stato arrestato ...L’ex premier del Giappone è stato colpito in un attentato. Shinzo Abe è stato il premier più longevo del Giappone. Nel 2020 è stato costretto a dimettersi dalla sua carica per ragioni di salute. E’ ...Abe era privo di sensi e in arresto cardiaco e qualche ora più tardi è morto. L'attentato di uno dei leader più importanti del Giappone "sconvolgerà una società che ha subito poca violenza politica in ...