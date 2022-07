Giappone, attentato a Shinzo Abe: l’ex premier è morto (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe, ex primo ministro Giapponese, è morto. Raggiunto alla schiena da due colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara, è stato portato in ospedale in elicottero, ma a niente sono serviti gli sforzi dei medici. “La situazione era critica”, ha affermato il responsabile del pronto soccorso della clinica universitaria di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022)Abe, ex primo ministrose, è. Raggiunto alla schiena da due colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara, è stato portato in ospedale in elicottero, ma a niente sono serviti gli sforzi dei medici. “La situazione era critica”, ha affermato il responsabile del pronto soccorso della clinica universitaria di L'articolo proviene da Inews24.it.

