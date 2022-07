Giappone: Abe, il predestinato 'amico degli Stati Uniti' (Di venerdì 8 luglio 2022) Membro di una importante famiglia di politici, premier per due volte, l'"amico degli Stati Uniti" con il desiderio di tornare di nuovo in pista. Shinzo Abe, 67 anni, colpito oggi alla schiena da un ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 luglio 2022) Membro di una importante famiglia di politici, premier per due volte, l'"" con il desiderio di tornare di nuovo in pista. Shinzo Abe, 67 anni, colpito oggi alla schiena da un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - Corriere : Giappone: media, l’ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco - ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - aletapparini : RT @giuliapompili: L’ex primo ministro Shinzo Abe, l’uomo che ha cambiato il Giappone, è stato colpito con un colpo di fucile mentre faceva… - serendipityhope : RT @pesceriso: Per chi vuole conoscere un po' della storia della violenza contro i politici in Giappone: Shinzo Abe e i suoi predecessori h… -