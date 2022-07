Ferlaino: "Mertens via? ADL fu molto furbo con quella visita a casa…" (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. 'Per assurdo capisco di più la situazione di Insigne, maturata molto tempo prima. Ma perdere un giocatore di questa personalità, uno legato e innamorato ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex presidente del Napoli, Corrado, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. 'Per assurdo capisco di più la situazione di Insigne, maturatatempo prima. Ma perdere un giocatore di questa personalità, uno legato e innamorato ...

