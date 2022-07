"Faccio parte di una famiglia di malavitosi". Arrestato, poi torna in libertà (Di venerdì 8 luglio 2022) Un venticinquenne di origine balcanica, sorpreso a dormire in uno stabilimento balneare di Marina di Pisa, ha minacciato i poliziotti asserendo di far parte di una famiglia malavitosa del vicino campo nomadi: Arrestato, è stato rimesso in libertà dal giudice con obbligo di firma Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Un venticinquenne di origine balcanica, sorpreso a dormire in uno stabilimento balneare di Marina di Pisa, ha minacciato i poliziotti asserendo di fardi unamalavitosa del vicino campo nomadi:, è stato rimesso indal giudice con obbligo di firma

