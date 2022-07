Ex Ilva | risarcimento di oltre 12 milioni di euro al Comune di Taranto | Disastro ambientale che ha gettato nell' oblio una storia gloriosa e millenaria

Pubblicità

ardovig : RT @TgrRaiPuglia: La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale Civile di Taranto - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale Civile di Taranto - AntennaSud : Ex Ilva, Taranto risarcita con 12 milioni per danni polveri prodotte dalla fabbrica - TgrRaiPuglia : La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale Civile di Taranto - Telebari : Ex Ilva, al Comune di Taranto un risarcimento da 12 milioni di euro: la sentenza del Tribunale - #Bari #Notizie… -

... dopo il racconto del disastro generato dalle emissioni dell'ex, ' non rimangono che brandelli '. Ed è per questo che la quantificazione delal Comune per il danno di immagine è ...Ex, no al dissequestro degli impianti dell'area a caldo. La Corte d'assise di Taranto: "Salute ancora in pericolo" 31 Maggio 2022Da capitale della Magna Grecia a capitale della diossina: ora gli ex capi dell'Ilva dovranno risarcire con 12 milioni il Comune di Taranto [Leggi] ...Il giudice Raffaele Viglione della seconda sezione civile del Tribunale di Taranto ha condannato Fabio Arturo Riva, uno degli ex proprietari dell’Ilva, a giudizio in qualità di erede del padre Emilio ...