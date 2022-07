Concorsi Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, 1574 assunzioni entro il 2025 (Di venerdì 8 luglio 2022) Oltre 1500 assunzioni in arrivo entro il 2025 con i prossimi Concorsi Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Grazie alla conversione in legge del Decreto PNRR 2, è stato autorizzato il reclutamento di un totale di 1574 unità di personale da assumere nella Polizia di Stato, nell’Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia Penitenziaria e nei Vigili del Fuoco. Le risorse indicate all’interno del decreto saranno selezionate anche tramite l’attivazione di nuove procedure concorsuali. Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni ad oggi disponibili sui posti di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 luglio 2022) Oltre 1500in arrivoilcon i prossimidel. Grazie alla conversione in legge del Decreto PNRR 2, è stato autorizzato il reclutamento di un totale diunità di personale da assumere nelladi Stato, nell’Arma dei, nella Guardia di Finanza, nellaPenitenziaria e neidel. Le risorse indicate all’interno del decreto saranno selezionate anche tramite l’attivazione di nuove procedure concorsuali.pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni ad oggi disponibili sui posti di ...

