Che estate sarà? Dal 15 luglio ondata di caldo eccezionale. «Non pioverà fino a settembre» (Di venerdì 8 luglio 2022) Le domande all’esperto Antonio Sanò (iLMeteo.it) dopo la notte di tempesta in centro Italia: «Negli ultimi 30 anni riscaldamento medio del pianeta più rapido che nei precedenti decenni. Ormai è una tendenza. Probabilmente questa sarà l’estate più fresca del prossimo futuro» Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) Le domande all’esperto Antonio Sanò (iLMeteo.it) dopo la notte di tempesta in centro Italia: «Negli ultimi 30 anni riscaldamento medio del pianeta più rapido che nei precedenti decenni. Ormai è una tendenza. Probabilmente questal’più fresca del prossimo futuro»

Pubblicità

RaiDue : Un’estate che sa di caramello con @RoccoHunt @ElettraLambo e @lolaindigomusic! ?? #TIMSummerHits #Rai2 @RaiPlay… - poliziadistato : Ogni anno, soprattutto d'estate troppi animali vengono abbandonati ai margini delle strade. Un animale che vaga imp… - santegidionews : Non dimentichiamoci degli #anziani in questa #estate. La solitudine, che non è un'infermità ma una condizione socia… - Luxgraph : Che estate sarà? Dal 15 luglio ondata di caldo eccezionale. «Non pioverà fino a settembre» #corriere #news #2022… - r_oxenne : RT @jjust4fuun: io che speravo in una estate fantastica ?? -