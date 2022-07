Camper | la trasmissione di Rai 1 travolta dalle polemiche per il collegamento con Pucci Cappelli | “Ho conquistato 5246 donne”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Un siparietto che voleva essere simpatico apparso come retrogrado e di cattivo gusto. A ““,del mezzogiorno estivo di Rai1 condotta da Roberta Morise e Tinto, l’inviata Maria Elena Fabi indalla spiaggia di Rimini ha accolto con entusiasmo, un noto playboy che ha svelato in diretta tv con quanteè stato a letto. “Prima di concludere, ho una sorpresa: ho trovato l’uomo che hamigliaia e migliaia di. Sono sicura che conquisterà anche te Roberta. C’è qui. Quantehainella tua vita?”, ha esordito la giornalista dopo averlo scovato tra i presenti: “Buongiorno, devo dirlo proprio? ...

Pubblicità

telodogratis : “Sono stato a letto con 5246 donne”, è polemica sulla trasmissione Camper di Rai 1 - Cinzia83578144 : #Rai1 #camper sono allibita: ora mi sono accorta che uno mattina estate condotta da due persone in gambissima finis… - ManuelaMbramba : Ma quanto è brutta la trasmissione #camper su @RaiUno ? Dai conduttori ai contenuti….imbarazzante - rietin_vetrina : Il 5 luglio Greccio su Rai 1 nella trasmissione “Camper” - GBecchero : @RaiUno oggi x sbaglio mi sono imbattuto sulla trasmissione Camper ebbene credo di non avere mai visto un programma… -

Tinto e Roberta Morise sono al centro di una polemica per un'intervista giudicata retrograda, in cui un ospite, Pucci Cappelli, si è vantato di essere andato a letto con ...Oppure il brutto, questa mattina asu Rai1 è andato in onda un siparietto che ha attirato l'attenzione dei telespettatori. Protagonista del momento un ospite della, con i due ...Camper, gaffe imbarazzante nel mezzogiorno di Rai 1: la reazione della conduttrice Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nel mezzogiorno di ...Gaffe di un ospite a Camper: ecco cosa è accaduto. Conduttori in imbarazzo Il bello della diretta. Oppure il brutto, questa mattina a Camper su Rai1 è ...