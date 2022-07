Caldo e afa hanno lasciato l'Italia, ma l'anticiclone africano tornerà (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Giù la colonnina di mercurio anche di 10 gradi in tutta Italia. L'anticiclone africano ha lasciato il posto all'aria polare che si è riversata sul Mediterrano. Dai 35 - 40 gradi di inizio settimana in molte città, si è passati a temperature più miti. Non senza conseguenze. L'irruzione dell'aria fredda sulle temperature roventi raggiunte in molte zone del Paese ha generato forti temporali, violente grandinate, che si sono abbattuti nelle prime ore di venerdì soprattutto al Centro Sud. La perturbazione atlantica ha però già lasciato l'Italia e non si farà sentire nel secondo week end di luglio. Il bel tempo prevarrà lasciando le temperature tra i 26 e i 32 gradi. Un clima più gradevole rispetto all'afa che ha caratterizzato la fine di giugno e gli inizi di luglio, quando si sono ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Giù la colonnina di mercurio anche di 10 gradi in tutta. L'hail posto all'aria polare che si è riversata sul Mediterrano. Dai 35 - 40 gradi di inizio settimana in molte città, si è passati a temperature più miti. Non senza conseguenze. L'irruzione dell'aria fredda sulle temperature roventi raggiunte in molte zone del Paese ha generato forti temporali, violente grandinate, che si sono abbattuti nelle prime ore di venerdì soprattutto al Centro Sud. La perturbazione atlantica ha però giàl'e non si farà sentire nel secondo week end di luglio. Il bel tempo prevarrà lasciando le temperature tra i 26 e i 32 gradi. Un clima più gradevole rispetto all'afa che ha caratterizzato la fine di giugno e gli inizi di luglio, quando si sono ...

