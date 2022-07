Brad Pitt confessa al mondo la sua malattia: 'Non riconosco i volti delle persone ma nessuno mi crede' (Di venerdì 8 luglio 2022) Brad Pitt ha confessato a GQ la sua malattia, un disturbo neurologico noto come prosopagnosia. La star non riconosce più i volti delle persone, persino parenti e amici più stretti. Brad Pitt ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 luglio 2022)hato a GQ la sua, un disturbo neurologico noto come prosopagnosia. La star non riconosce più i, persino parenti e amici più stretti.ha ...

