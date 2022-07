"Bossolo non compatibile". Mostro di Firenze, svolta pazzesca: hanno incastrato Pacciani? (Di venerdì 8 luglio 2022) Dubbi e ombre sul Mostro di Firenze: una delle ultime scoperte riguarda il proiettile ritrovato nell'orto di Pietro Pacciani, condannato in primo grado a più ergastoli per i duplici omicidi commessi dal 1974 al 1985 e successivamente assolto in appello e morto prima di essere sottoposto a un nuovo processo per appello. Pare, infatti, che quel proiettile non sia mai stato incamerato nella Beretta calibro 22, l'arma usata per uccidere 16 volte. A rivelarlo è stata una perizia del Ris visionata dal Giornale e depositata negli atti. Dalla perizia è emerso che non solo la scalfitura sul proiettile risulta "incompatibile" con quella pistola, ma anche che potrebbe essere stata causata da "un utensile non meglio specificato, estraneo all'estrattore di un'arma da fuoco". In ogni caso, non è la prima volta che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Dubbi e ombre suldi: una delle ultime scoperte riguarda il proiettile ritrovato nell'orto di Pietro, condannato in primo grado a più ergastoli per i duplici omicidi commessi dal 1974 al 1985 e successivamente assolto in appello e morto prima di essere sottoposto a un nuovo processo per appello. Pare, infatti, che quel proiettile non sia mai stato incamerato nella Beretta calibro 22, l'arma usata per uccidere 16 volte. A rivelarlo è stata una perizia del Ris visionata dal Giornale e depositata negli atti. Dalla perizia è emerso che non solo la scalfitura sul proiettile risulta "in" con quella pistola, ma anche che potrebbe essere stata causata da "un utensile non meglio specificato, estraneo all'estrattore di un'arma da fuoco". In ogni caso, non è la prima volta che si ...

GramsciAG : RT @gaesab1974: @Gianl1974 Certo che questi sono veramente convinti di poter fare quello che vogliono, non hanno capito che se cade un boss… - gaesab1974 : @Gianl1974 Certo che questi sono veramente convinti di poter fare quello che vogliono, non hanno capito che se cade… - S3R_N1C : @Rachelvira62 è stata rinvenuta la pistola in auto, il bossolo nella strada e dai filmati si vede un flash nell'aut… - Texasexpatriate : @Corriere pistola con caricatore in macchina bossolo di quando sparo alla polizia durante la fuga in macchina esc… - Cazzaccimiei1 : @Sargans2 @DDetousc @CitroGuarino Boh, se a me dicono che andrà tutto bene, poi esce fuori che mi hanno trovato un… -